«Сбер» создаст сервис с данными о перемещениях россиян и их покупках

Москва, 20 октября. «Сбер» готовит сервис с информацией о тратах и передвижениях россиян. Смысл нововведения в том, что предприниматели смогут купить у банка данные о том, где люди совершают дорогие покупки, и на основе этой информации выбрать оптимальное место размещения торговой точки, пишет РБК.

О нововведении изданию рассказал вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» банка Станислав Карташов. Он подчеркнул, что информация будет обезличена, поэтому личные данные клиентов «Сбера» не будут украдены.

Как уточняет URA.RU, сервис будет запущен в рамках проекта «СберАналитика». Смысл нововведения в оптимизации работы бизнеса. Помимо этого, информацию, собранную с помощью этого сервиса, можно будет использовать для понимания миграционных потоков в мегаполисах.

То есть отслеживать передвижения граждан между городами и пригородами с последующей передачей информации властям, как заявляется, для планирования, например, транспортного потока.