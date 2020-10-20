Лауреат «Оскара» Джефф Бриджес сообщил, что у него рак

Москва, 20 октября. Американский актер и лауреат «Оскара» Джефф Бриджес сообщил, что у него диагностировали онкологию. Пост о своей болезни он разместил в Twitter.

По словам 70-летнего актера, он страдает от лимфомы. Это страшное заболевание характеризуется увеличением лимфатических узлов и поражением различных внутренних органов, в которых происходит бесконтрольное накопление лимфоцитов.

«Несмотря на то, что это серьезное заболевание, мне повезло иметь команду потрясающих врачей, их прогноз положительный», — указал звезда Голливуда.

Он добавил, что начнет лечение во вторник.

На счету Джеффа Бриджеса более 200 фильмов и сериалов. Он известен по картинам «Фаворит», «Железный человек», «Дело храбрых» и «Последний киносеанс». В 2010 году он получил «Оскар» в номинации лучшая мужская роль за фильм «Сумасшедшее сердце».

Ранее российские врачи назвали первые признаки лимфомы. По их словам, у людей с этим видом раком зачастую воспаляются лимфоузлы и повышается температура тела. Другими специфическими проявлениями болезни могут быть потеря веса и аппетита.

В беседе с Федеральным агентством новостей доктор медицинских наук Первин Зейналова рассказала о шансах победить коварную болезнь. По ее словам, в России лимфому Ходжкина диагностируют у двух людей на сто тысяч.