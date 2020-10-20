Эксперты рассказали, когда заболеваемость COVID-19 в России пойдет на спад

Москва, 20 октября. Пик заболеваемости коронавирусом в России пойдет на спад уже в начале ноября, считают специалисты научной лаборатории Моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ им. Плеханова, пишет РИА Новости.



Прогноз развития ситуации с COVID-19 основывался на анализе общего числа заболевших, суточного прироста числа выполненных тестов и соотношения этого числа.

Чтобы оценить динамику зарегистрированных случаев заболеваемости ОРВИ и COVID-19 был рассчитан индекс интенсивности заболеваемости. Для этого были определены процентные соотношения численности заболевших в текущем месяце по отношению к предыдущему.

В итоге специалисты лаборатории пришли к выводу, что снижение темпов прироста числа случаев COVID-19 произойдет в первых числах ноября.

«Снижение темпов роста заболеваемости наступит в тот момент, когда «отношение числа инфицированных к числу выполненных тестов не будет меняться», — уточнили эксперты.

Иными словами, если темпы равны приросту тестов, то, значит, пик заболеваемости достигнут.

Напомним, с начала пандемии в России было зафиксировано более 1,415 млн случаев коронавируса.