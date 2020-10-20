Экс-депутат Рады объяснила, чем Киеву грозит декоммунизация колбасы

Киев, 20 октября. Призывы к декоммунизации колбасы приведут к ухудшению качества продукции, заявила в эфире телеканала NEWSONE бывший депутат Верховной рады Елена Бондаренко.

«Такие призывы <…> заканчиваются тем, что из колбасы исчезнет мясо. <…> Это уже точно будет не советская колбаса, не ищите там мясо, там будет соя, какое-нибудь пальмовое масло, все что угодно, какая-то гадость, которую точно есть нельзя», — сказала бывший парламентарий.

Ранее харьковские активисты потребовали декоммунизировать колбасу «Радянська» («Советская»), которую производит местный комбинат. Обращение активистов поддержал Украинский институт национальной памяти, он призвал завод сменить название продукта.

На Украине уже пять лет действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», который, в частности, запрещает пропаганду советской символики. На Украине сейчас переименовывают улицы и города, названные в честь советских деятелей. Уже переименовали почти тысячу населенных пунктов, указала «Вечерняя Москва».

При этом не все украинцы поддерживают идею декоммунизации. В частности, глава села Калчева в Одесской области Анатолий Касимов отказался сносить памятник Ленину, что не понравилось исполнительным властям. Политик ушел в отставку.