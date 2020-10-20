Турция начала эвакуацию с наблюдательного пункта Мурек в Сирии

Дамаск, 20 октября. Колонна из 37 автомобилей ВС Турции покидает Мурек в рамках эвакуации наблюдательного пункта в сирийской провинции Хама. Об этом сообщили находящиеся в Сирии корреспонденты ФАН с места событий.

«Из Мурека в рамках эвакуации наблюдательного пункта выезжает колонна из 37 автомобилей ВС Турции, которая направится в район Джебель аз-Завия», — рассказали они.

Напомним, Турция начала ликвидацию наблюдательного пункта в Муреке 18 октября. Все силы передислоцируются на новый пункт в пределах горной гряды Джебель аз-Завия.

Всего Турция ликвидирует четыре наблюдательных пункта в Сирии в провинциях Хама, Идлиб и Алеппо. Все эвакуируемые наблюдательные пункты находятся на территориях, подконтрольных Сирийской Арабской Армии (САА).

Турецкие наблюдательные пункты были окружены военнослужащими САА летом 2019 года и зимой 2020 года. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган категорически отказался выводить войска и заявил, что пункты «будут стоять до последнего».