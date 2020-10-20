Актер из «Кривого зеркала» раскрыл причину ухода от Петросяна

Москва, 20 октября. Актер передачи «Кривое зеркало» Игорь Христенко рассказал, почему решил покинуть проект юмориста Евгения Петросяна. Причину разрыва с известным артистом он раскрыл в эфире телеканала «Россия-1».

«Мы с ним были женаты, конечно, но разошлись без суда, просто по любви. Мы не ругались, у нас с ним не было никакой поножовщины, у нас не было судебных процессов», — пошутил Христенко в ответ на просьбу рассказать, почему он ушел от Петросяна.

По словам актера, «Кривое зеркало» продержалось на телеэкранах десять лет, однако у любого продукта есть жизненный срок, и постановки на сцене здесь не исключение. Также Христенко отметил, что в проекте он продолжал заниматься своим делом. Петросяна же актер сравнил с капитаном, который «повел свой корабль в другое море». Подводя итог, Христенко подчеркнул, что его уход из «Кривого зеркала» был закономерен.

В последнее время к персоне Петросяна приковано много внимания в связи с тем, что юморист развелся с артисткой Еленой Степаненко и женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой. Весной на свет появился сын Петросяна и его молодой жены, причем пара показала ребенка поклонникам только тогда, когда малышу исполнилось шесть месяцев.

Ранее Христенко рассказал, что Степаненко расцвела после развода. По словам актера, после расставания с супругом экс-жена Петросяна похорошела внешне и занялась собственными проектами.