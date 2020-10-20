Валдайский клуб предложит России и миру разобраться в жизни после пандемии

В Москве во вторник, 20 октября, открывается XVII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». Главная тема, как и тема всего 2020 года, — «Уроки пандемии». Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятии по видеосвязи, и впервые в истории существования форума широкой публике откроют всю программу Валдайского заседания.

Как пандемия коронавируса повлияла на формат и повестку «Валдая», ФАН рассказали участники дискуссионного клуба.

«Мы не будем оплакивать уходящий мировой порядок»

Первая сессия клуба в день открытия 20 октября будет посвящена общим вопросам международной политики, рассказал ФАН программный директор Валдайского клуба Тимофей Бордачев.

«Это будет полномасштабный срез международной среды, национальных обществ в эпоху пандемии. Мы оценим, что из картинки будущего можно видеть уже сейчас, — сказал собеседник агентства. — Все остальные сессии будут посвящены наиболее актуальным вопросам, которые формируют международную повестку. И что самое важное — будут формировать ее в ближайшие годы».

За годы своего существования «Валдай» от формата «расскажем миру о России» перешел к работе по формированию глобальной повестки дня, объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Главную проблему 2020 года — пандемию коронавируса — обсудят как трансформацию мирового кризиса в возможности для государств мира.

«Это заседание посвящено не оплакиванию уходящего мирового порядка или тем проблемам, которые существуют сейчас в международных отношениях, — объясняет Тимофей Бордачев. — Оно посвящено тенденциям, которые будут с нами в ближайшие годы. Мы обсуждаем их уже не в жанре катастрофы, не в жанре панического обсуждения катастрофы, а в жанре практических действий новой международной реальности».

По словам Бордачева, пандемия коронавируса из медицинской проблемы превратилась в политическую, а реакция разных государств на COVID-19 доказывает, что политический ракурс можно даже ставить на первое место.

«Впервые такого рода проблема воспринимается государствами как вызов национальной безопасности и ведет к принятию решений, непосредственно связанных с национальной безопасностью и международными отношениями, — говорит программный директор Валдайского клуба. — То, с чего мы начали — сокращение общения, закрытие границ, приостановка мобильности, связанности транспорта, — это международные отношения, и мы впервые видим, что пандемия привела к такого рода эффектам».

Вопросы здравоохранения оказались фактически уравновешены с вопросами международных отношений, констатировал собеседник ФАН.

«Будем скучать по закулисью и кофе-брейкам»

Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» частично все же останется в режиме офлайн, добавил Тимофей Бордачев. Часть участников будут работать в зале, параллельно будут вестись прямые трансляции, а спикеры смогут подключаться по видеосвязи. В дистанционном режиме к участникам обратится и президент России Владимир Путин.

«В условиях пандемического хаоса удается добиться максимального результата, — считает программный директор клуба. — Мне кажется, за последние полгода технологии уже достаточно уверенно отработаны».

Научный директор Германо-российского форума Александр Рар полагает, что онлайн-формат клуба в этом году потребует терпения и технических навыков от участников. Сам он собирается принять участие в дискуссии вживую.

«Этот режим научил нас в очень сложной ситуации сосредоточиваться, чтобы и дальше обмениваться мнениями, — поделился он с ФАН. — Но в нем нет закулисных встреч, кофе-брейков, на которых можно обменяться нужной информацией. Этого всего нет, и мы от этого страдаем. Не будет жарких дискуссий и, надеюсь, не будет длинных и скучных докладов».

Российская вакцина станет предметом дискуссий

В рамках дискуссионного клуба пройдет специальная «медицинская» сессия: встреча с директором НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александром Гинцбургом, генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым и генеральным директором ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Ринатом Максютовым. На ней неминуемо смешаются политическая и медицинская стороны пандемии, как выше говорил Бордачев.

«Почему вакцины стали инструментом войны? Потому что никто не убрал геополитику, — рассуждает Александр Рар. — Наоборот, усилилось противостояние одних акторов, которые хотят сохранить свою власть в этом меняющемся мире, и других, которые хотят, чтобы их не принижали, чтобы их услышали, они тоже желают получить влияние».

Ко вторым относится Россия, к первым — Америка, пояснил участник форума.

«А вакцина — это флаг. Тот, кто первый вакцину придумает, может в рейтинге мировых держав сразу подняться вверх. Он будет признанным лидером в борьбе с главной пандемией. Конечно, в нормальном состоянии надо было бы поддерживать его и радоваться тому, что у кого-то есть вакцина. Но вместо этого каждый хочет друг другу помешать, чтобы это средство ни в коем случае не появилось у конкурента».

По словам Александра Рара, общественные организации, в том числе перешедший частично в онлайн Валдайский клуб, проходят драматические и даже катастрофические времена. Классические формы народной дипломатии, сотрудничества гражданского общества позволяют людям встретиться на международных площадках и обменяться мнениями, рассказать, как их страны справляются с одной и той же напастью. Но коронавирус ограничил физические встречи, и это Рар считает самым страшным в «вирусном кризисе».

«Назовем вещи своими именами: мир закрылся, каждый сам за себя, — говорит Рар. — Государства соревнуются: у кого меньше смертей, у кого меньше заболеваний. Эти статистики публикуются каждый день, все на них смотрят, в мире идет неестественное соревнование. Оно не приводит к солидарности, а способствует дальнейшему раздроблению мирового порядка. Границы опять закрываются, каждый хочет спасать себя, даже европейцы, которые обещали друг другу держаться вместе, делают то же самое».

Нынешний форум собирается не только в условиях пандемии, но и в непростой геополитической обстановке, уверяет председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий. По его словам, пандемия обнажила один из пробелов России в международной политике.

«Наша взаимозависимость в мире растет: от технологий, коммуникаций, а регулирования нам явно недостает, — сказал Быстрицкий в разговоре с ФАН. — К примеру, вакцина всем нужна, но выясняется, что эгоистические интересы некоторых государств не позволяют им пожертвовать чем-то, чтобы получить эту вакцину быстрее. Почему у нас нет международного института, который заявил бы, что это проблема всего человечества и что глобальная вакцинация на международном уровне — это наше общемировое спасение? Проблема взаимоотношений не решена».

2020 год показал, что прежние правила игры для целого мира работают недостаточно хорошо, уверен собеседник агентства. Аналитикам, но еще важнее, политикам предстоит «сосредоточиться и разобраться, как нам дальше жить».

В Валдайском клубе традиционно участвует так много представителей разных стран и культур, что найти общий взгляд на проблемы вряд ли удастся, признаются собеседники ФАН накануне XVII заседания форума. Но «Валдай» дает площадку, где все могут высказаться.

«Большего в данной ситуации ожидать просто трудно», — утверждает Александр Рар.

С 20 по 22 октября 2020 года в Москве и в виртуальном пространстве Валдайского клуба обсудят роль государств в обеспечении безопасности в новую эпоху, экономическое взаимодействие после пандемии, американо-китайское противостояние, грядущие технологические войны и изменения климата. Большинство программ можно увидеть в прямой трансляции на официальном сайте Валдайского клуба.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» существует с 2004 года. За эти годы в его мероприятиях поучаствовали более 1000 представителей международного научного сообщества из 71 страны мира. В разное время на площадках форума выступали профессора Гарвардского, Колумбийского, Джорджтаунского, Стэнфордского, Карлтонского, Лондонского, Каирского, Тегеранского, Восточнокитайского, Токийского, Тель-Авивского, Мессинского университетов, а также Университета имени Джонса Хопкинса, Лондонской школы экономики, Королевского колледжа Лондона, Сьянс По и Сорбонны.

С российской стороны в конференциях клуба «Валдай» выступали такие государственные деятели, как Дмитрий Медведев, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Сергей Иванов, Игорь Шувалов, Сергей Собянин и другие представители власти. Ежегодно с момента основания клуба с его участниками встречается глава Российского государства Владимир Путин.