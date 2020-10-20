Посольство РФ ответило на обвинения США в хакерских атаках

Москва, 20 октября. Посольство России в Вашингтоне отвергло обвинения Соединенных Штатов в адрес россиян в хакерской и «дестабилизирующей» деятельности по всему миру. Об этом РИА Новости сообщил представитель дипмиссии.

«Совершенно очевидно, что подобные информационные поводы не имеют ничего общего с реальностью и нацелены лишь на разогрев русофобских настроений в американском обществе, на развертывание «охоты на ведьм» и шпиономании», — указал представитель российского посольства.

Это, по его словам, является отличительной особенностью политики Соединенных Штатов, которая длится уже несколько лет. В дипмиссии считают, что американские власти последовательно разрушают некогда прагматичные отношения между Москвой и Вашингтоном и навязывают американцам токсичное восприятие к РФ.

Представитель посольства констатировал, что у России нет и не было намерений заниматься «дестабилизирующими операциями» по всему миру.

Как напомнила НСН, США выдвинули обвинения в адрес шести граждан России, которых Вашингтон подозревает в хакерстве и сотрудничестве с Главным управлением Генштаба ВС РФ. В Соединенных Штатах считают, что россияне якобы причастны к распространению вируса-вымогателя NotPetya в 2017 году, который заразил устройства по всему миру, указал «ФедералПресс».