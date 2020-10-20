В Германии назвали последствия возможного отказа от «Северного потока — 2»

Москва, 20 октября. Депутат берлинского парламента Гуннар Линдеманн предрек Германии «темноту» при отказе от реализации «Северного потока — 2». Он в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему Берлину необходим проект.

По его словам, отказ от строительства «Северного потока — 2» и переход на поставки газа из Соединенных Штатов приведет к резкому росту цен на энергоснабжение, что ударит по простым гражданам Германии, доходы которых и так серьезно пострадали из-за пандемии.

«Только более дешевые поставки газа из России могут обеспечить энергоснабжение в долгосрочной перспективе. Это именно то, к чему «Альтернатива для Германии» давно призывает. Германии нужен «Северный поток — 2». Потому что без российского газа немцы будут в темноте», — сказал депутат.

Он добавил, что электричество и энергия в Германии уже в два раза дороже, чем в других странах Европейского союза.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух веток газопровода, который пройдет от российского побережья до Германии через Балтийское море. Политолог Константин Воронов в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что российский проект является условием развития и конкурентоспособности энергетики Германии.