Звезда «Ледникового период» прокомментировала слухи о закрытии шоу

Москва, 20 октября. Российская фигуристка, звезда телевизионного проекта «Ледниковый период» Екатерина Боброва в беседе с изданием «Слово и дело» опровергла слухи о закрытии шоу. Она также отметила, что на съемках действуют строгие правила для нераспространения инфекции.

Ранее в Сети пошли слухи, что «Ледниковый период» могут временно закрыть из-за пандемии коронавируса. Боброва, комментируя эти сообщения, призвала связаться с Ильей Авербухом — продюсером «Ледникового периода». По ее словам, только он знает о будущем шоу.

Тем не менее участники «Ледникового периода» продолжают тренироваться и участвовать в съемках шоу. По словам фигуристки, на съемочной площадке действуют строгие правила, которые обязательно нужно соблюдать. Более того, все еженедельно сдают тест на коронавирус, чтобы исключить случаи бессимптомного заражения.