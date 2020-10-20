Звезда «Ледникового период» прокомментировала слухи о закрытии шоу

Москва, 20 октября. Российская фигуристка, звезда телевизионного проекта «Ледниковый период» Екатерина Боброва в беседе с изданием «Слово и дело» опровергла слухи о закрытии шоу. Она также отметила, что на съемках действуют строгие правила для нераспространения инфекции.
Ранее в Сети пошли слухи, что «Ледниковый период» могут временно закрыть из-за пандемии коронавируса. Боброва, комментируя эти сообщения, призвала связаться с Ильей Авербухом — продюсером «Ледникового периода». По ее словам, только он знает о будущем шоу.
Тем не менее участники «Ледникового периода» продолжают тренироваться и участвовать в съемках шоу. По словам фигуристки, на съемочной площадке действуют строгие правила, которые обязательно нужно соблюдать. Более того, все еженедельно сдают тест на коронавирус, чтобы исключить случаи бессимптомного заражения.
«Это колоссальный плюс, что люди, которые непосредственно отвечают за «Ледниковый период», в том числе спортсмены и звезды очень ответственно к этому подходят. Мы раз в неделю сдаем тесты, чтобы искоренить бессимптомные случаи, когда человек просто не знает, что заболел. Чтобы не контактировали. Здесь я вообще не переживаю, и слава богу, что все так ответственно к этому подходят», — сказал партнерша певца Влада Соколовского.