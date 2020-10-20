Онищенко оценил версию об искусственном происхождении COVID-19

Москва, 20 октября. Депутат Государственной думы, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в интервью НСН оценил версию об искусственном происхождении коронавируса нового типа.

Парламентарий напомнил, что еще в 2013 году китайские и американские исследователи смогли искусственно воссоздать вирус. Однако, по его словам, в ходе процедуры никаких новых свойств коронавирус не приобрел.

«Коронавирус преодолел межвидовой барьер, с мелких млекопитающих, перепончатокрылых он перешел на человека. Но ему в этом не помогали, он это сделал самостоятельно. Но могли и помочь», — сказал Онищенко.

Он добавил, что человечество сейчас вступает в «шестой технологический уклад», при котором, благодаря доминированию биотехнологий и синтетической биологии, возможно будет создать «не только искусственный вирус, но и искусственную жизнь».

Первые случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы в конце прошлого года в китайской городе Ухань, напомнил РИАМО. Сдержать вирус в КНР не удалось, и он распространился почти по всему миру. На сегодняшний день число выявленных случаев COVID-19 превысило 40 млн. Более 27 млн пациентов смогли победить опасную болезнь, еще 1,1 млн человек скончались, указало Deita.ru.