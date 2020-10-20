Стало известно, почему суд Петербурга освободил расчленившую соседа женщину

Санкт-Петербург, 20 октября. Суд Петербурга освободил убившую и расчленившую соседа женщину из-за того, что она уже провела за решеткой назначенный ей приговором срок, пишут «Невские новости».

Преступление, о котором идет речь, было совершено весной прошлого года, когда жительница Петербурга нанесла несколько ударов по голове своему соседу «на почве неприязненных отношений», после чего расчленила его тело и вывезла на Канонерский остров.

Накануне суд признал ее виновной в совершении убийства, «совершенного при превышении пределов необходимой обороны» и приговорил к полутора годам ограничения свободы. Осужденная уже провела этот срок в следственном изоляторе, поэтому после оглашения приговора суд отпустил ее.