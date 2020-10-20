Торчащие из-под одежды соски стали новым трендом у российских звезд

Москва, 20 октября. Соски, торчащие из-под одежды или выступающие через прозрачное нижнее белье, стали новым трендом у российских звезд. Откровенные кадры такого типа выкладывают в Instagram многие селебрити, в частности, модель Ирина Шейк и актриса Агата Муцениеце.

Ирина Шейк — известная во всем мире модель. Ей и раньше приходилось демонстрировать свое точеное тело публике, но летняя фотосессия в черном полупрозрачном нижнем белье побила все рекорды по популярности.

Певица Светлана Лобода порадовала поклонников в свой 38-й день рождения пикантным кадром, сделанным в ванне. Звезда с бокалом шампанского и огромным букетом роз лежит в ванне с пеной и лепестками. На знаменитой певице много украшений и прозрачный бюстгальтер, из-под которого виднеются голые соски.

Еще одна знаменитость сделала фото в ванне с цветами. Это певица и блогер Глюкоза. Для фотосессии артистка выбрала прозрачное кружевное боди, которое позволило пользователям Сети наблюдать все «прелести» певицы.

Диана Шурыгина, которая прославилась за счет истории с изнасилованием, не чурается публиковать кадры с обнаженкой. Девушка размещает в своих социальных сетях довольно откровенные снимки.

Актриса Агата Муцениеце не отличалась погоней за популярностью публикацией откровенных снимков. Однако после развода с Павлом Прилучным она позволяет себе появляться на публике в платьях с глубоким декольте и без нижнего белья. Во время отдыха знаменитость выбрала яркий купальник, на котором отчетливо виднелись соски.