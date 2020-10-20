Эксперт объяснил, кто может следить за вами через камеру смартфона

Москва, 20 октября. Руководитель центра цифровой экспертизы «Роскачества» Антон Куканов объяснил агентству «Прайм», кто может следить за вами через камеру смартфона.

По словам Куканова, в абсолютном большинстве случаев доступ к камере вашего смартфона получают злоумышленники путем заражения гаджета вирусной программой. После этого камера устройства может делать фотографии без вашего ведома, после чего преступники получают возможность шантажировать вас этими фото.

«Вероятность того, что камера телефона интересна производителям оборудования или приложениям вроде Instagram, близка к нулю. Шпионом скорее может оказаться с виду безобидное приложение, которое на самом деле является замаскированным зловредом», — сказал эксперт.

Куканов добавил, что таким приложением может быть, к примеру, органайзер или фонарик, получившие доступ к камере. Даже если программа установлена из официального магазина, это не дает полной гарантии безопасности, поэтому перед установкой стоит почитать комментарии и обратить внимание на разрешения, которые она запрашивает.

«Чтобы посмотреть, какие приложения имеют доступ к интересующим функциям, необходимо на Android зайти в Настройки — Приложения и уведомления — Разрешения приложений, на iOS в Настройки — Конфиденциальность», — объяснил специалист.

Он порекомендовал иметь на телефоне антивирус и регулярно обновлять его, чтобы избежать заражения вирусными программами.