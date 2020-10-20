Упавшую на концерте Бузову раскритиковали в Сети

Москва, 20 октября. Певица и телеведущая Ольга Бузова подверглась критике из-за своего концерта в Череповце. Выступление звезды сравнили с «припадками одержимых», пишет Kadara.ru.

Бузова была крайне эмоциональна на концерте. Во время исполнения одного из своих хитов она упала на сцену и начала энергично двигать головой и телом, показывая свои эмоции от выступления. Видимо, знаменитость таким образом хотела показать, что отдает всю себя зрителям и выкладывается на концерте на все сто.

Однако поклонники не оценили порывы души Бузовой. В социальной сети пение звезды «Дома-2» сравнили с «завыванием», а ее танцы и вовсе высмеяли, когда ролик с ее выступлением попал в Сеть.

Это уже не первый концерт Бузовой, после которого знаменитость сталкивается с критикой. Однажды у артистки отключилась фотограмма, и ей пришлось допевать самой свой хит. Тогда ей на помощь пришли верные фанаты, которые поддержали любимицу публики, и перекричали певицу.

В октябре у артистки будет два концерта: 23 октября она выступит в Екатеринбурге, а 31 октября — в Казани. СМИ ранее обнародовали райдер певицы. Например, звезда просит подаренные на концерте цветы отдать в церковь. Организаторы мероприятия обязаны подтвердить выполнение условия, отправив фото директору Бузовой.