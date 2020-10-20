США планируют уничтожать танки РФ и КНР с помощью искусственного интеллекта

Москва, 20 октября. США планируют уничтожать танки России и Китая, распознавая их при помощи искусственного интеллекта, пишет The National Interest.

По данным издания, Соединенные Штаты разрабатывают программы распознавания боевой техники вероятного противника на базе искусственного интеллекта. В данный момент у Вашингтона нет такого программного обеспечения, но специалисты уверены, что оно появится уже в ближайшем будущем.

«Используя искусственный интеллект, беспилотная авиационная система опознает вражеский танк, попросит другие датчики подтвердить опознание, затем доложит информацию командиру взвода, чтобы он мог принять решение», — рассказал полковник Сэм Эдвардс.

Если система не сможет определить, какая именно техника попала в поле зрение беспилотника, в действие вступит аналитика. Искусственный интеллект при помощи сложных алгоритмов начнет перебирать известные ему конфигурации и детали танков, сопоставляя их с данными об окружающей обстановке, демаскирующих признаках и хранящейся в памяти информации о подобных ситуациях в прошлом.

Издание отмечает, что искусственный интеллект развивается очень стремительно, параллельно повышается уровень надежности систем на его основе, и уже в обозримом будущем все новейшие образцы боевой техники будут работать при помощи таких систем.