Врач объяснил, как натренировать иммунитет

Москва, 20 октября. Иммунолог Георгий Викулов в интервью радио Sputnik объяснил, как можно натренировать иммунитет.

По словам специалиста, повысить иммунитет, а значит более надежно защититься от вирусов по силам каждому. Сделать это можно, изменив свои повседневные привычки. Для начала Викулов посоветовал заниматься физкультурой, но соблюдая меру и не слишком усердствуя, иначе можно получить обратный результат.

«Малоподвижный образ жизни отрицательно влияет на иммунитет. Что касается избыточной физической нагрузки, то сверхнагрузка всегда отрицательно сказывается на иммунитете, это модный стрессорный фактор, который через эндокринные механизмы подавляет множество иммунологических реакций», — объяснил он.

Физическая активность, добавил иммунолог, должна сопровождаться правильным пищевым поведением. По словам Викулова, важно перестать злоупотреблять жирной пищей.

«Поглощение насыщенной жирами пищи с последующим ростом уровня холестерина отрицательно сказывается на иммунитете», — отметил врач.

В заключение он напомнил, что нужно навсегда забыть о вредных привычках. Если вы хотите оставаться здоровым, стоит полностью отказаться от курения и употребления алкоголя.

Ранее телеканал «360» рассказал о том, как российские звезды пренебрегают правилами безопасности в период пандемии.