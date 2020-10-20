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Минфин предложил реформировать Вооруженные силы РФ

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Минфин предложил реформировать Вооруженные силы РФ

Москва, 20 октября. Минфин предложил провести реформу Вооруженных сил РФ, направив соответствующие предложения в Совет безопасности, пишут «Известия».

Ранее предложения министерства по реформированию были разработаны для МВД, ФСИН и ряда других силовых структур. В отношении армии Минфин предлагает реализовать меры, которые позволят сократить расходы бюджета. К ним относятся сокращение штатной численности военнослужащих на 10%. Сделать это планируется, ликвидировав свободные вакансии, а также переведя на гражданскую службу тех, чья работа не связана с выполнением боевых задач — финансистов, кадровиков и так далее. Экономия бюджета в случае реализации этого предложения может достичь 20 миллиардов рублей.

Среди других инициатив — исключение из законодательства нормы о ежегодном индексировании военной пенсии на два процента выше уровня инфляции, а также увеличение срока выслуги лет, необходимого для начисления пенсии, до 25 лет. Сейчас он составляет 20 лет, причем в него входят годы обучения в учебном заведении.

Минфин предложил реформировать Вооруженные силы РФ

Еще одно предложение — увеличение срока службы до получения права на «военную ипотеку». По инициативе Минфина, он может составлять пять лет после окончания вуза для офицеров и восемь лет после начала службы для контрактников. Сейчас офицер становится участником накопительно-ипотечной системы сразу после получения диплома о высшем образовании, а контрактник — через три года армейской службы.

Специалисты отмечают, что сокращение аппарата в целях оптимизации бюджета «назрело» не только в армии, но и в государственных органах в целом — штат многих ведомств и учреждений, по мнению экспертов, можно сократить на 10% без особого ущерба для их деятельности.

Источник: «Известия»
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