Эксперт объяснил, как избежать слежки за вами по смартфону

Москва, 20 октября. Руководитель IT-отдела разработчика программного обеспечения «Рексофт» Евгений Черток объяснил агентству «Прайм», как избежать слежки за вами по смартфону.

По словам специалиста, полностью отключить слежку при помощи смартфона невозможно, если вы представляете интерес для спецслужб. Но можно избавиться от наблюдения за вашими действиями со стороны организаций, которые собирают информацию об абонентах в рекламных целях.

«Следят почти все установленные вами приложения. Если поставить анализатор трафика, то видны сотни неизвестных соединений с телефона в большой мир. В основном собираются данные по геолокации, интересам поиска», — отметил Черток.

Устанавливая на смартфон приложения, мы сами даем им доступ к камере, микрофону и сообщениям, при этом мало кто задумывается, зачем им нужен доступ, например, к микрофону. Оказывается, высокоскоростной интернет позволяет записывать звук и анализировать его, после чего результаты анализа продаются.

Черток добавил, что нет смысла отключать интернет, геолокацию и bluetooth, поскольку данные отправятся «куда надо» при следующем включении. Единственный способ избавиться от слежки — удалить все «лишние» приложения.