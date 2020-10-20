В Киеве назвали опрос Зеленского подготовкой плацдарма для войны с РФ

Киев, 20 октября. Анонсированный президентом Украины Владимиром Зеленским опрос населения говорит о том, что страну готовят сделать базой для иностранных войск и как следствие — полигоном большой войны против России. Такое мнение высказал украинский общественный деятель, кандидата в мэры Киева Максим Гольдарб.

На прошлой неделе Зеленский сообщил, что в день выборов на Украине, 25 октября, пройдет всеукраинский опрос, в рамках которого каждому избирателю зададут пять вопросов. Речь пойдет о Будапештском меморандуме, пожизненном заключении за коррупцию и так далее.

По мнению Гольдабара, вопрос о необходимости выполнения странами-гарантами Будапештского меморандума направлен на попытку легализации иностранных баз на территории Украины.

«Мы нужны как расходный материал для многих из тех, кого я перечислил. Украину подготовили как плацдарм для войны с Россией», — подчеркнул блогер.

Он выразил сомнения в необходимости проведения подобного опроса, поскольку это не приведет к изменению поведения американских или британских властей по отношению к России.

«Стало быть, для чего же тогда он задается? Я думаю, что этот вопрос задается для того, чтобы дать добро на размещение военных баз иностранных государств, а именно государств-членов НАТО на территории Украины. К чему это приведет? Думаю, к той самой полномасштабной войне, о которой очень мечтают на Западе, о которой мечтают за океаном больше всего», — подчеркнул Гольдарб.

Как передавал RT со ссылкой на украинские новости, среди вопросов также будут идеи создания свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей, сокращения числа народных депутатов. Украинцам также предложат озвучить свое мнение по поводу легализации каннабиса в медицинских целях.