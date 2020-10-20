МИД РФ опроверг обвинения Британии и США в хакерских атаках

Москва, 20 октября. МИД РФ опроверг обвинения Великобритании и США в причастности россиян к хакерским атакам, направленным в том числе против организаторов Олимпийских игр в Токио, сообщает РИА Новости.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Лондон и Вашингтон в очередной раз выдвигают обвинения антироссийского характера, не приводя никаких доказательств.

«Подобные заявления уже надоедает комментировать. Характерна бездоказательность и бессмысленность приписываемых России акций», — заявил собеседник агентства в МИД РФ.

Он подчеркнул, что эти обвинения преследуют единственную цель, заключающуюся в нагнетании антироссийской атмосферы и ориентированы на внутреннюю аудиторию, в том числе на фоне приближающихся президентских выборов в США.

Накануне Минюст США заочно предъявил обвинения шестерым россиянам, которые якобы являются сотрудниками ГРУ. Америка обвинила их в хакерских атаках с целью «поддержать усилия российских властей по подрыву, ответным действиям или другой дестабилизации» в отношении Украины, Грузии, выборов во Франции и по иным направлениям. В МИД Великобритании в тот же день обвинили российскую разведку в планировании кибератаки на организаторов Олимпиады в Токио.

Ранее телеканал «360» сообщил о планах США создать «сверхдальнобойную пушку», которая могла бы «обстреливать Москву» с корабля, находящегося в Северном море.