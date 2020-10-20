Госдума готовится принять закон о начислении выплат на детей без заявлений

Москва, 20 октября. Госдума рассмотрит 21 октября законопроект, согласно которому родители, как и раньше, смогут не посещать органы соцзащиты и ПФР для подачи заявления на ежемесячные выплаты при рождении детей. Как передает «Российская газета», об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Упрощенный порядок действовал до 1 октября. Он был введен в связи с пандемией коронавируса.

По словам парламентария, депутаты намерены принять закон в первом чтении. Если закон будет одобрен, его сразу же направят в СовФед, в котором на 21 октября запланировано пленарное заседание.

Законопроект затронет получателей ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка. Раньше родители должны были лично подавать заявление о назначении выплат на новый срок.

Отметим, на прошлой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении 8,8 млрд рублей российским регионам для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет, передавал RT. Дополнительные выплаты были необходимы в связи с ростом количества детей, чьи родители имеют право на выплату.