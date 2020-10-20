Российским семьям могут полностью возместить расходы на ЖКУ

Москва, 20 октября. Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил полностью компенсировать расходы на ЖКУ семьям с доходом на уровне или ниже прожиточного минимума на человека, пишут «Известия».

Соответствующее предложение было направлено премьер-министру России Михаилу Мишустину. В ОНФ напомнили, что на данный момент россияне получают субсидия на оплату услуг ЖКХ, если доля данной категории расходов в семейном бюджете превышает максимально допустимую, уровень которой колеблется в зависимости от региона от 22% и ниже. Активисты Общероссийского народного фронта полагают, что эта система устарела и требует модернизации.

Согласно документу, направленному на имя главы российского кабмина, предлагается компенсировать 100% расходов на ЖКУ малообеспеченным семьям. Сегодня прожиточный минимум в РФ составляет около 12,1 тысячи рублей. По данным ОНФ, в стране проживает около шести миллионов семей, где доходы на человека остаются на этом уровне или ниже.

«Эти граждане фактически не имеют свободных средств на оплату ЖКУ. Расходы на субсидии могут составить 142 миллиарда рублей ежегодно из бюджетов всех уровней», — отметил заместитель руководителя исполкома ОНФ Арсений Беленький.

Также в организации предложили на фоне нестабильной эпидемиологической ситуации продлить возможность выплаты субсидий на оплату ЖКУ без подтверждающих документов до марта будущего года. Еще одна инициатива состоит в том, чтобы пенсионеры могли подавать эти бумаги один раз в год, а не каждые полгода, как сейчас.

Ранее телеканал «360» сообщил, что российский бизнес ждет повышение налогов и сборов, которое затронет индивидуальных предпринимателей и нефтяников.