Страховую часть пенсии для россиян старше 80 лет увеличат на 100%

Курск, 20 октября. Если россиянину исполнилось 80 лет, то его страховую пенсию увеличат на 100% согласно действующему законодательству. Однако увеличенную выплату в столь преклонном возрасте смогут получить не все, сообщает пресс-служба курского отделения Пенсионного фонда РФ.

По достижению 80 лет пенсия увеличивается за счет повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. По российским законам, фиксированная выплата в данном случае подлежит увеличению на 100%.

При этом приходить в ПФР или МФЦ с заявлением не нужно, перерасчет производится автоматически со дня достижения пенсионером 80 лет.

«В результате индексации страховых пенсий с января 2020 года размер фиксированной выплаты увеличен на 6,6% и составляет 5686 рублей 25 копеек. Именно на такую сумму увеличивается страховая пенсия по старости, когда получателю исполняется 80 лет», — сообщили в отделении ПФР.

На доплату могут рассчитывать только получатели страховой пенсии по старости. Есть еще несколько категорий пенсионеров, кому надбавка не полагается. В частности, речь идет об инвалидах первой группы, поскольку в их пенсии изначально заложена удвоенная фиксированная выплата.

Отметим, в России с 18 октября вступили в силу обновленные правила получения пенсий, передавал RT. Решившие сменить банк пенсионеры теперь смогут оставить неизменной дату начисления выплат. Благодаря нововведению срок перевода будет зависеть не от осуществляющего его банка, а только от условий, установленных по согласованию с пенсионером.