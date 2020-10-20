Получающие пенсию студенты избавлены от посещения ПФР

Москва, 20 октября. Получающие пенсию по потере кормильца учащиеся и студенты избавлены от необходимости посещать отделения Пенсионного фонда России (ПФР) для продления и возобновления выплат, сообщает пресс-служба ПФР по Марий Эл.

В ведомстве рассказали, что получатели пенсий по потере кормильца, достигшие возраста 18 лет и поступившие в высшие или средние учебные заведения, могут рассчитывать на продление пенсии в том случае, если учатся на очном отделении.

Продление выплат на фоне пандемии производится в дистанционном порядке. Специалисты Пенсионного фонда связываются с получателями любым возможным способом — по телефону, посредством СМС или электронной почте — чтобы получить информацию об обучении по очной форме. После этого по защищенным каналам связи в учебное заведение направляется запрос для подтверждения факта учебы. Как только образовательная организация предоставляет затребованную справку, продление выплаты пенсии производится автоматически.

В ПФР напоминают, что право на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи, состоявшие на его иждивении. Это несовершеннолетние дети, а также студенты, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех видов до достижения ими возраста 23 лет.

В случае отчисления или перехода на заочное обучение, право на выплату пенсии теряется. Студент должен незамедлительно сообщить об этом в ПФР, поскольку в ином случае ему придется возместить переплату.