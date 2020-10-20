Определен размер пенсии для россиян в 2021 году

Москва, 20 октября. Минтруда РФ подготовило проект о повышении пенсий до 2024 года. Как пишет ТАСС, ПФР намеревается выплатить 8,4 триллиона рублей неработающим пенсионерам и другим получателям социальный пенсий.

Кроме того, в 2021 году один миллиард рублей направят на проведение срочной пенсионной выплаты, чей средний размер составит примерно две тысячи рублей.

Индексация пенсий с 1 января составит 5,7%. Таким образом, пенсия в 15 000 рублей в 2020 году составит уже 17 432 рублей в 2021. Согласно макропрогнозу индексации страховой пенсии неработающих пенсионеров, в 2022 году пенсия составит 18 357 рублей, а в 2023 – 19 283 рубля.

Председатель правления Пенсионного фонда Максим Топилин, выступая на заседании Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, сообщил, что в бюджете 2021 года будет предусмотрено 443 миллиарда рублей на выплату материнского капитала. Эта сумма будет увеличена в 2022 году до 480 миллиардов рублей, а в 2023 – до 580 миллиардов.

Для выплаты единовременных пенсий в 2021 году выделено 12,5 миллиарда рублей, а в 2022 – уже в два раза больше, 24,2 миллиарда рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в октябре 2020 года ряд российских пенсионеров сможет получить единовременную выплату в размере 75 тысяч рублей. Средства будут зачислены тем, кто принимал участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья в Прибалтике, Украине и Белоруссии в период с 1944 по 1951 год. При этом получить выплату смогут россияне, которые живут за рубежом: в Латвии, Литве и Эстонии.