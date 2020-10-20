Полная юмористка спародировала обнаженное фото Беллы Хадид

Канберра, 20 октября. Австралийская блогер Селеста Барбер, прославившаяся пародиями на фото и видео знаменитостей, повторила в своей манере фото обнаженной супермодели Беллы Хадид, признанной самой красивой женщиной в мире.

На черно-белой фотографии обнаженная Хадид прикрывает интимные части тела согнутой ногой. Барбер спародировала снимок, повторив позу и образ супермодели, не скрывая складки на животе.

«О, привет, я тут проверяю ваши двойные стандарты», — подписала она пост, который набрал почти 530 тыс. лайков.

Поклонники творчества юмористки пришли в восторг от очередного снимка, оставив почти 4 тыс. восторженных комментариев.

«В мире, полном фальшивых красоток, вы — настоящая свежесть. Спасибо за то, что показали публике, что женское тело великолепно, независимо от возраста и веса», — пишет в комментариях пользователь под ником stormborn_i.

«Кстати, ты выглядишь потрясающе! Это настоящее тело, к которому мы тоже можем относиться! Приветствую тебя за смелость», — добавила its_mrs_sunshine.

«Спасибо за ваш голос, который узнают крупные корпорации. Благодарим вас за то, что ваша платформа продвигает достойные дела. Вы веселая, умная, заботливая и красивая, продолжайте делать то, что делаете», — пишет Carlymcmurtrie.

Сейчас на аккаунт Селесты подписаны 7,3 млн человек.

Изначально она хотела стать актрисой, но карьера не сложилась. Сумасшедшую популярность ей принесли пародийные снимки на знаменитостей в Instagram. За четыре года она ворвалась в мировой топ блогеров.

Несмотря на появляющиеся критические комментарии по поводу веса артистки, Селеста не комплексует, продолжая борьбу с двойными стандартами в соцсети.