Светлана Ходченкова раскрыла подробности постельной сцены с Томом Харди

Москва, 20 октября. Российская актриса Светлана Ходченкова в YouTube-шоу «Георгий за кадром» раскрыла подробности постельной сцены с британским актером Томом Харди.

Откровенная сцена снималась для вышедшего в 2011 году фильма «Шпион, выйди вон!» режиссера Томаса Альфредсона. По словам актрисы, ей было комфортно играть с британским коллегой.

«Не было стеснения. Все понимали, для чего мы тут собрались. Я в первый раз увидела, как человек меняется в кадре. У него другая походка, движения, жесты, а ему просто линзы поменяли и прическу. В жизни Харди такой пацан-пацан и по-человечески приятный», — рассказала она.

В сентябре Ходченкову признали самой успешной российской актрисой по версии издания «Бюллетень кинопрокатчика». Она снялась в наибольшем числе снятых в РФ фильмов и отметилась полноценными ролями в зарубежных кинокартинах.

Ранее актриса призналась, что получает удовольствие от участия в постельных сценах. Артистка заявила, что в ее профессии от откровенных съемок никуда не деться, и она нормально к ним относится, если они оправданы. Ходченкова подчеркнула, что играть в таких сценах ей нравится с профессиональной точки зрения. Она добавила, что ей везет на партнеров с хорошим чувством юмора.