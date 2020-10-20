Депутаты Госдумы РФ предложили разрешить проводить митинги в масках

Москва, 20 октября. Закон, разрешающий проводить митинги и собрания при условии использования средств индивидуальной защиты, был внесен в Госдуму депутатами от ЛДПР. Об этом сообщает один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

«Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 5 и 6 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», предусматривающие возможность нахождения участников публичного мероприятия в масках или иных средствах индивидуальной защиты при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, когда соблюдение масочного режима является обязательным», — гласит текст пояснительной записки.

В настоящий момент законодательство требует, чтобы участники мероприятий не скрывали свои лица – в противном случае они могут быть удалены с места проведения митинга. Одним из средств скрытия лица признается и маска. Авторы законопроекта предложили добавить в закон исключение для тех случаев, когда нахождение в масках или других средствах индивидуальной защиты является обязательным. Депутаты отметили, что ношение маски в местах скопления людей может стать обязательным требованием на многие годы, пишет «360».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что Госдума продолжит рассматривать законопроекты, призванные поддержать отрасли экономики. Как сообщил Володин, в повестке Госдумы находится 1264 законодательные инициативы. Поэтому, по его словам, важно, чтобы парламент был работоспособен. Политик убежден, что COVID-19 не подорвет работоспособность Госдумы.