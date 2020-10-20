Вирусологи оценили найденную уязвимость коронавируса

Москва, 20 октября. Уязвимым местом коронавируса могут оказаться белки, которые помогут блокировать распространение вируса с помощью новых лекарств, сообщил в интервью РБК вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Ученые из американского Института биомедицинских наук ранее сообщили, что коронавирусы SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 и MERS-CoV могут иметь общее уязвимое место: рецепторный белок Tom70. Воздействие на белок, необходимый для репликации вируса, может стать действенным способом борьбы с ним.

«Это может сработать. Коронавирус — понятие очень большое, <…> в нем есть маленькие вспомогательные белки, которые преодолевают врожденный иммунитет, портят клеточную жизнь и помогают вирусу развить успешную инфекцию. Вполне они могут быть мишенями для атаки на вирус», — оценил выводы американских ученых Аграновский.

При этом он предупредил, что на данный момент нельзя оценить, принесет ли это исследование практическую пользу.

Напомним, первая в мире вакцина для профилактики коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в России. Ее разрабатывали специалисты НИЦЭМ им Гамалеи. Позднее президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», разработанной центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

В понедельник в Петербурге и Кирове начались клинические испытания третьей российской вакцины от коронавируса, созданной в научном центре им. Чумакова РАН, передавал RT. В состав вакцины входит инактивированный вирус, не вызывающий заболевания, а формирующий наиболее полный иммунный ответ.