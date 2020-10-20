Косачев назвал условия проведения российской операции в Карабахе

Москва, 20 октября. Глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев сообщил НСН, что Армения должна официально обратиться к РФ по поводу участия в конфликте в Нагорном Карабахе сирийских боевиков для проведения российской антитеррористической операции в регионе.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян рассказал, что из-за участия в боевых действиях в Карабахе прибывших из Сирии боевиков Россия имеет право на проведение в регионе антитеррористической операции. По словам Косачева, этот шаг невозможен без официального запроса со стороны Еревана и тщательной оценки ситуации.

«Должна быть оценена достоверность, опасность и риски, которые в этой связи возникают. Естественно, должно последовать официальное обращение со стороны Армении, а не просто умозаключение, что у России есть основания», — отметил сенатор.

Он добавил, что делать какие-либо прогнозы по этому поводу преждевременно.

Руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин также сообщал. что в боях в Карабахе участвуют «сотни и тысячи радикалов» из международных террористических организаций, базирующихся на Ближнем Востоке. Эту информацию подтвердил и президент Франции Эммануэль Макрон, который заявил, что боевиков в Азербайджан перебрасывали из Сирии через Турцию. Лидер Сирийской Арабской Республики Башар Асад заявил об использовании Турцией и Баку террористов из ближневосточных радикальных группировок.

Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друга в обострении конфликта. 9 октября в Москве по приглашению президента РФ Владимира Путина встретились главы МИД Армении и Азербайджана. В ходе 10-часовых переговоров стороны договорились о перемирии, которое было нарушено через несколько часов. Вторая попытка прекращения огня была предпринята в ночь на 18 октября, но уже в скором времени в Карабахе вновь зазвучали взрывы и выстрелы.