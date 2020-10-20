Пенсионную систему РФ сравнили с системами США, Германией и Францией

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Москва, 20 октября. Аналитики провели сравнение пенсионной системы России с системами западных стран. Соответствующий материал подготовило издание ДОЛГ.РФ.

После пенсионной реформы в России, которая была проведена в октябре 2018 года, возраст выхода на пенсию для мужчин был установлен в 65 лет, а для женщин – 60. Новая российская система действует лишь два года, поэтому пока еще рано оценивать ее достижения – слишком мало времени прошло. Однако можно обратиться к опыту западных стран, чтобы понять, какие перспективы ждут российскую систему.

Пенсионный возраст в России соответствует западным стандартам. Например, в Германии он составляет 67 лет (для мужчин и женщин, рожденных после 1964 года), в США – 65 лет, а во Франции 62, но для получения пенсии там требуется стаж работы в 41,5 года.

В Германии взносы на будущую пенсию работники производят из своих зарплат: половину отчисляет сотрудник, половину – работодатель. Чем выше зарплата сотрудника, чем больше его взнос. Кроме того, в Германии существует несколько видов пенсии. По данным на 2019 год, в Германии проживало около 25 миллионов пенсионеров.

В США есть три вида пенсий: государственная, негосударственная и накопительная. Первая формируется из обязательных страховых взносов с дохода работодателя и работника. Негосударственная предусматривает открытие специальных счетов, куда житель США может самостоятельно перечислять свои деньги в счет будущей пенсии. Накопительная пенсия позволяет организации принять на свой счет часть пенсионного взноса работника, чтобы потом добавить эту сумму к общей государственной. Ставка взноса в США установлена на 7,65% – такую сумму должен уплатить работник и его работодатель. Общая сумма взноса составляет 15%.

Французская пенсионная система обладает рядом особенностей и строится из основного и накопительного уровней и пособий. Крайне важную роль во Франции для получения пенсии играет стаж, который должен быть 41 год и 6 месяцев.