В Ростуризме назвали потери туротрасли РФ из-за пандемии

Москва, 20 октября. Туристическая отрасль России потеряла в этом году из-за отсутствия иностранных туристов 600 млрд рублей, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью РБК.

По словам Догузовой, в прошлом году экспорт туристических услуг составил почти 11 млрд долларов.

«С учетом того, что у нас международные туристические потоки восстанавливаются очень медленно в связи с эпидемиологической ситуацией в мире, у нас есть прогноз, что потери по въездным потокам составят 600 млрд рублей», — сообщила глава Ростуризма.

Цифры не окончательные, итоги будут подводить в конце года.

Напомним, ранее правительство РФ продлило программу туристического кешбэка до 10 января 2021 года, передавал RT. Теперь поездка может быть продолжительностью не менее двух ночей, тогда как ранее минимальный срок составлял четыре ночи. Максимальный возврат будет составлять 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей.

Второй этап программы возврата части средств за туристические поездки по России стартовал 15 октября. Пакетный тур на сайте мирпутешествий.рф можно будет подобрать до 5 декабря включительно.