Экипаж МКС отремонтировал туалет в российском модуле

Москва, 20 октября. Экипаж Международной космической станции отремонтировал туалет в российском модуле «Звезда», об этом стало известно из трансляции аудиозаписи переговоров с МКС, которую ведет NASA.

Ранее член работающей на станции экспедиции Анатолий Иванишин сообщил в подмосковный Центр управления полетами (ЦУП), что в туалете российского сегмента загорелся сигнал «Консервант некачественный». По предварительной версии, система вышла из строя из-за пузырька воздуха.

Космонавт провел ремонтные работы и сообщил на Землю, что лампочка погасла и больше не загорается. Специалист ЦУПа подтвердил, что ассенизационно-санитарное устройство перешло в штатный режим работы.

Как сообщает телеканал «360», космонавтам, работающим на МКС, нередко приходится использовать подручные средства для решения проблем. К примеру, в конце сентября при помощи пакетика чая члены экипажа смогли найти пробоину в обшивке станции.