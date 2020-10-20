Поезд Львов-Киев пришлось остановить из-за голых буйных девушек

Киев, 20 октября. Ночной поезд, следовавший из Львова в Киев, совершил вынужденную остановку из-за дебоширок: две пьяные юные девушки бегали голые по вагону, курили и шумели, передает «Обозреватель».

Две девушки, 17 и 19 лет, устроили дебош в вагоне поезда: курили прямо в купе, громко слушали музыку, кричали и даже бегали голышом. Поведение пассажирок было настолько шумным, что их соседей по купе пришлось переселить в другой вагон.

Поскольку на замечания проводника девушки не реагировали, пришлось вызвать полицию. Стражи порядка высадили дебоширок на станции «Шепетовка» в Хмельницкой области. При этом покидать поезд они не собирались.

По данным источника издания, девушек отпустили без составления протоколов. О произошедшем рассказали их родителям, а в отделе полиции провели разъяснительную беседу.

Ранее корреспондент ФАН поделился впечатлением от поездки на украинском поезде по маршруту Киев — Москва. По его словам, более грязного и убитого поезда он не видел давно, а столь наплевательского отношения к правилам проезда — и вовсе никогда. В старых вагонах царила грязь, а туалеты пугали даже самых непривередливых пассажиров своим видом и запахом.

Самое сильное впечатление произвели проводники, которые в пути «нарушали все мыслимые и немыслимые правила провоза пассажиров и багажа». И при этом крайне терпимо относились к тому, как эти правила нарушали пассажиры.