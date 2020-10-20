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Зеленский назвал условия ввода жесткого карантина на Украине

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Зеленский назвал условия ввода жесткого карантина на Украине

Киев, 20 октября. Жесткий карантин на Украине будет введен в том случае, если число заразившихся коронавирусом за сутки будет превышать 9,5 тысячи человек. С таким заявлением выступил украинский президент Владимир Зеленский, пишет портал «Вести.ua».

«Критической для медицинской системы Украины станет ситуация, когда будет от 9,5 тысячи ежедневных заражений коронавирусом. <...> Но тогда остановится экономика нашей страны, и будет очень сложно всем», — заявил Зеленский.

Он напомнил, что в ряде регионов загруженность больниц уже превысила 70%, а в некоторых населенных пунктах – 100%. По словам Зеленского, у государства нет возможности еженедельно увеличивать количество коек в больницах или переводить медицинские учреждения только на лечение пациентов с коронавирусом.

По словам Зеленского, в последние несколько недель на Украине каждый день отмечаются примерно 5-6 тысяч новых случае заражения, и имеет тенденция к росту заболеваемости. Он обратился к представителям церкви и религиозных организаций организовывать религиозные мероприятия таким образом, чтобы максимально уменьшить количество людей и сохранить социальную дистанцию.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ситуация с коронавирусом в стране сейчас хуже, чем когда-либо. Степанов спрогнозировал, что ситуация полностью выйдет из-под контроля, если украинцы и дальше будут игнорировать правила противоэпидемической безопасности.

Зеленский назвал условия ввода жесткого карантина на Украине

Источник: Вести.ua
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