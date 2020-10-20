Конкин ответил на обвинения в романе со своим директором

Москва, 20 октября. Заслуженный артист России Владимир Конкин в беседе с Kp.ru ответил на обвинения в романе со своим концертным директором Еленой Переслени.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что у Конкина якобы были отношения с Переслени. Источником слухов выступили близкие артиста. Они сообщили, что после смерти жены Аллы Елена заняла ее место рядом с исполнителем роли Шарапова в телесериале «Место встречи изменить нельзя». Подруга скончавшейся супруга актера обвинила его концертного директора в том, что она могла отрицательно влиять на отношения Конкина с дочерью Софьей, которая утонула недавно в бассейне фитнес-клуба. Сам артист заявил, что все эти разговоры — не более чем фейковые новости.

«У меня никогда не было романа с моим директором, это полный бред», — заявил Конкин.

Он рассказал изданию, что намерен подать в суд на недобросовестные СМИ и уже готовит иски со своим адвокатом.

«Речь идет о защите чести и достоинства. Мы уже подготовили соответствующие обращения. Это фейковые новости. Чтобы вы понимали, Владимира Конкина и Елену Переслени связывают только профессиональные отношения. Более того, Елена много лет счастлива в браке», — рассказала адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко.

Ранее Нитченко провела собственное расследование обстоятельств гибели Софии Конкиной и пришла к выводу о возможном сговоре между сожителем девушки Михаилом Серовым и родственникам ее бывшего мужа Руслана Подгорного.