Самая высокооплачиваемая актриса планеты снялась полностью обнаженной

Лос-Анджелес, 20 октября. Звезда сериала «Американская семейка», самая высокооплачиваемая актриса планеты София Вергара предстала полностью обнаженной в объективе легендарного фотографа Энни Лейбовиц. Кадрами с закулисья фотосессии артистка поделилась с подписчиками в Instagram.

48-летняя актриса опубликовала снимок с фотосессии для журнала Vanity Fair. София на одном из фото предстала полностью обнаженной в ванной. Интимные части тела закрывает лишь пена. Фотографирует звезду культовая Лейбовиц.

Вергара возглавляет список самых высокооплачиваемых актрис планеты, поскольку за одну серию в «Американской семейке» она получает 500 тыс. долларов. При этом уже вышло 11 сезонов сериала. Неплохой заработок она получает и за судейство в американском шоу талантов — 10 млн долларов за сезон.

Фото уже собрало более 850 тыс. лайков и почти 4 тыс. восторженных комментариев.

Днем ранее полностью обнаженной перед поклонниками предстала американская плюс-сайз модель Эшли Грэм. На опубликованном в Instagram фото она позирует перед зеркалом в ванной. Некоторые подписчики раскритиковали снимок, напомнив модели, что она замужем; к тому же недавно стала мамой.