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Певица Глюкоза рассказала, как ей сделали тест на коронавирус на Мальдивах

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Певица Глюкоза рассказала, как ей сделали тест на коронавирус на Мальдивах

Москва, 20 октября. Певица Наталья Ионова-Чистякова, выступающая под псевдонимом Глюк’oZa или просто Глюкоза, рассказала о своем отдыхе на Мальдивах, а также сдаче анализов на коронавирус. Об этом она рассказала в сториз своего Instagram.

Глюкоза закончила сниматься в картине режиссера Марюса Вайсберга «Прабабушка легкого поведения» и отправилась отдыхать на Мальдивы вместе со своим супругом, 47-летним бизнесменом Александром Чистяковым. Певица показала, как их встретили в отеле в соответствии со всеми нормами, требуемыми на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Их посетили медики с костюмах защиты и взяли анализы, чтобы убедиться в том, что пара здорова. Кроме того, Глюкозе пришлось сдать кровь из пальца.

«Безопасность – это обязательно. Все хорошо», — успокоила фанатов певица.

Затем Глюкоза начала хвастаться снимками, где она позирует на пляже в купальниках, которых на отпуск она взяла много.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein Beitrag geteilt von ГЛЮКОЗА (@glukozamusic) am

Знаменитость регулярно публикует в своих социальных сетях кадры из личной жизни. Блог 34-летней певицы украшен ее фотографиями, в том числе откровенными. Недавно Глюкоза вскружила голову подписчикам, опубликовав снимок, на котором позирует в спортивном костюме. Поклонники знаменитости обратили внимание, что певица была в майке на голое тело. А в сентябре она позировала в очень коротком платье. Тогда фанаты восхищались красотой ее ягодиц и даже посоветовали ей ходить голой.

Источник: Instagram Глюкозы
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