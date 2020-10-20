Угроза цунами объявлена после землетрясения у Аляски

Джуно, 20 октября. Мощное землетрясение произошло у берегов Аляски, специалисты выпустили предупреждение о цунами, сообщает Национальный центр предупреждения о цунами США.

«Возможны опасные волны цунами в следствие землетрясения в 300 км от эпицентра. Однако ситуация по-прежнему оценивается… Государственным органам, ответственным за безопасность прибрежных районов, необходимо немедленно принять меры по информированию населения», — говорится в сообщении Центра.

Вечером в понедельник у берегов американского штата Аляска было зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,4. По данным Геологической службы США, эпицентр залегал на глубине 41 километра в 94 километрах юго-восточнее населенного пункта Санд-Пойнт. Население поселения составляет порядка 1 тыс. человек.