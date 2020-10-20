Эксперты объяснили, почему дорожает подсолнечное масло

Москва, 20 октября. Цены на подсолнечное масло в России за последнюю неделю выросли до 74 175 рублей за тонну. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение компании «Совэкон», изучающей аграрные рынки.

«На прошлой неделе цены на сырое подсолнечное масло резко выросли. Средние котировки укрепились на 6,6% до нового рекордного уровня в 74 175 руб./т (EXW Европейская часть России, с НДС)», — отмечается в сообщении компании.

Также наблюдается рост цен на подсолнечник. Его стоимость поднялась до 30 875 рублей за тонну. По мнению экспертов, причиной стал скачок экспортных цен на масло на фоне активного роста мирового масличного комплекса в начале недели. Увеличение спроса привело к росту цен.

Отметим, что свою роль сыграл плохой урожай подсолнечника в этом году из-за неблагоприятных погодных условий, особенно на юге России. В этом году собрали на 23% меньше, чем в прошлом, получив 11,8 миллиона тонн масло семян. Это самый низкий показатель с 2017 года, когда в России собрали лишь 10,5 миллиона тонн. Кроме того, неурожай наблюдается на Украине, что приводит к дефициту подсолнечного масла на рынке.

Ранее Росстат указал, что в начале осени среди других продовольственных товаров увеличились цены на отечественную икру лососевых рыб, мороженую неразделанную рыбу, сосиски, сардельки, мясокопчености, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, горох и фасоль.

Крупы и бобовые в России в сентябре подешевели на 0,4%. Цены на них по сравнению с декабрем 2019 года выросли на 17,19%, к сентябрю прошлого года — на 22,9%. При этом в сентябре подешевела плодоовощная продукция: морковь подешевела на 16,2%, картофель — на 14,1%, яблоки — на 13,7%, белокочанная капуста — на 11,7%.