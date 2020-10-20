Подруга Димы Билана перенесла срочную операцию из-за разрыва импланта

Москва, 20 октября. Подруга Димы Билана, ведущая телеканала Fashion TV Ольга Рудыка была экстренно госпитализирована после разрыва грудного импланта, сообщает Kp.ru.

Как рассказала девушка, никаких изменений она сразу не почувствовала, «грудь выглядела абсолютно нормально». Проблему удалось выявить только на плановом УЗИ, которое показало несколько пятен в области грудной клетки.

«Я очень испугалась. Мало ли, что там может быть. И, разумеется, в экстренном порядке обратилась к врачам. Оказалось, что у меня разрыв импланта!» — сообщила Рудыка.

Операция прошла успешно, в настоящее время модель чувствует себя хорошо, но сожалеет, что когда-то решилась на увеличение груди. По ее словам, имплантаты она установила в 2013 году.

«Все остальное у меня натуральное. Грех жаловаться. И глаза, и нос, и ноги красивые. Грудь тоже была отличная, полный второй размер. Но, как говорится, нет предела совершенству. Хотелось сделать чуть больше. Поэтому сделала. Теперь вот жалею», — добавила она.

Рудыка призвала девушек «не вмешиваться в свое тело без острой надобности».

Отметим, в декабре прошлого года стало известно, что телеведущая Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию из-за нарушенной герметизации левого импланта. По словам звезды, еще 15 лет назад в Петербурге она установила импланты, и тогда врачи обещали ей пожизненную гарантию.