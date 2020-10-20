Вашингтон, 20 октября. Американская плюс-сайз модель Эшли Грэм опубликовала в своем Instagram фотографию, на которой позирует перед зеркалом в ванной полностью обнаженной. Подписчики ее аккаунта устроили дискуссию в комментариях, обсуждая этот снимок.

На фотографии она стоит перед зеркалом без одежды, прикрывая себя руками.

«Голая большая девочка», — написала она.

Некоторые пользователи раскритиковали снимок, напомнив модели, что она замужем; к тому же недавно стала мамой.

«Эшли, ты красивая женщина, но, серьезно, миру не обязательно видеть тебя обнаженной», — написала одна из подписчиц.

Тем не менее, несмотря на все критические замечания, фотография собрала за сутки почти 1,5 миллиона лайков.

Своего первого ребенка Грэм родила в январе 2020 года. Отцом мальчика, получившего имя Исаак Менелик Джованни стал супруг модели Джастин Эрвин, с которым она вступила в брак 10 лет назад. По ее словам, во время беременности она «потеряла контакт» со своим телом, когда фигура слишком быстро менялась, а на животе появились растяжки, которые привели будущую мать в ужас. Сейчас модель гордится ими как «боевыми ранами», напоминающими о том, с какой задачей она справилась.

Ранее скандально известная Инстасамка (Дарья Зотеева) разозлила пользователей Сети провокационным снимком. В своем Instagram она тоже выложила обнаженное фото из постели. Инстасамка — 18-летняя блогерша, который нередко выкладывает не по годам откровенные публикации. Очередной такой пост появился в ее аккаунте в соцсети в сентябре.