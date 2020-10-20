День 23-й: Азербайджан открыл путь к Лачину и обсуждению статуса Карабаха

Очередной тяжелый день на фронте для армии Нагорного Карабаха еще острее обнажил угрозу выхода азербайджанских войск к Лачину уже в ближайшие дни. На этом фоне премьер-министр Армении Никол Пашинян после заседания совета национальной безопасности выразил готовность к обсуждению статуса Нагорного Карабаха в Москве, куда сразу же подтвердил готовность прибыть и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Оперативная обстановка

Утро 19 октября началось с объявления президента Азербайджана о захвате очередных населенных пунктов, все из которых находились на южном направлении. С этого момента уже видно, что азербайджанская армия продвигается по достаточно широкому фронту в двух направлениях — в сторону Лачина на северо-запад и на запад в направлении Зангелана, при этом особо сильного сопротивления не встречая. Вполне возможно, что к вечеру с таким темпом азербайджанские войска вполне могли достичь побережья реки Акера.

Предпринимала армянская сторона и попытки отвлечь наступающие войска. В течение дня очередному артиллерийскому удару подвергся военный городок в Тертере. Также несколько снарядов разорвалось в непосредственной близости от нефтепровода Баку-Новороссийск, что снова дало возможность азербайджанской стороне говорить о целенаправленных ударах армян по гражданской инфраструктуре.

Ракеты, выпущенные ВС Армении, упали на расстоянии 250 метров от нефтепровода Баку-Новороссийск, заявила в понедельник Генпрокуратура Азербайджана. https://t.co/0hhm0m8aty — Игорь Коротченко (@i_korotchenko) October 19, 2020

Международная обстановка

Учитывая ситуацию на южном направлении, не является большой загадкой причина проведения экстренного заседания совета национальной безопасности Армении. Официальной темой встречи стало обсуждение шагов по противодействию азербайджано-турецкой агрессии, реальная же проявилась несколько позже, когда Никол Пашинян объявил о готовности прибыть в Москву на переговоры с лидером Азербайджана. Также премьер заявил, что для него является важным вопрос обсуждения статуса Карабаха. Тезис о том, что «Карабах — это Армения. И точка» начинает постепенно трансформироваться.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел экстренное заседание Совета безопасности, сообщили в пресс-службе правительства:https://t.co/C9ErZBH3eF pic.twitter.com/aOviK1xEoZ — ТАСС (@tass_agency) October 19, 2020

В свою очередь, азербайджанский лидер Ильхам Алиев также заявил о готовности прибыть в Москву. В интервью агентству ТАСС он уже фактически озвучил спектр технических вопросов, на которые предполагается искать совместные ответы: механизм контроля перемирия, кем будут предоставлены миротворцы или военные наблюдатели, какая ответственность грозит тем, кто нарушит перемирие.

Президент Ильхам Алиев: Мы тоже хотим мира, но в отличие от Армении, мы также хотим территории, которые по праву нам принадлежат https://t.co/6ofTyhkme4 pic.twitter.com/d2xzivF2fO — АЗЕРТАДЖ Новости (@azertacru) October 19, 2020

Завесу тайны насчет того, кто может помочь в обеспечении перемирия приоткрыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. В ходе пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич он заявил, что над механизмом по контролю за прекращением огня в Карабахе активно работает в том числе Министерство обороны России совместно с коллегами из Азербайджана и Армении.

???? #ПрямойЭфир: Пресс-конференция С.В.Лаврова и Генерального секретаря Совета Европы М.Пейчинович-Бурич по итогам переговоров https://t.co/aRXsAv3eZm — МИД России ???????? (@MID_RF) October 19, 2020

Значит ли это, что в ближайшее время мы увидим в каком-либо виде развертывание объединенной российско-армянской группировки войск, либо же привлечение к миротворческой деятельности подразделений 102 военной базы, станет ясно уже в ближайшее время.

Дипломатические полумеры

Помимо заседания совбеза, премьер-министр Армении также провел встречу с представителями внепарламентских политических сил. В прошлый раз подобное мероприятие проводилось для координации усилий и связи между армянскими диаспорами за рубежом, которым, стоит отметить, удается создавать широкий общественный резонанс.

Завершилась встреча Никола Пашиняна с представителями внепарламентских сил

Завершилась встреча премьер-министра Никола Пашиняна с представителями внепарламентских сил. Отметим, что во встрече принимали представители тех же политических…

Подробнее на https://t.co/VJu4VNMVLy pic.twitter.com/13Zi7EO1vK — ИЦ "Еркрамас" (@Yerkramas) October 19, 2020

Фактор диаспоры наверняка сыграл роль и в том, что в Палату представителей Конгресса США была представлена резолюция об исключении Турции из Североатлантического альянса (НАТО). Как передает Армянский национальный комитет Америки (АНКА), резолюцию представила член палаты Тулси Габбард, имеющая армянские корни.

В Палату представителей Конгресса США представлена резолюция с призывом об исключении Турции из НАТО. Проект резолюции выдвинула член нижней палаты Конгресса Тулси Габбард

Причина: Турция оказывает открытую поддержку Азербайджану в боевых действиях в Нагорном Карабахе. — Юлия Витязева (@Vityzeva) October 19, 2020

Во Франции мэр Парижа Анн Идальго отметилась весьма неоднозначным заявлением. По ее словам,если единственным решением нынешнего конфликта является признание независимости Карабаха, то «не надо сомневаться».

Мэр Парижа: Если единственным решением нынешнего конфликта является признание Нагорного Карабаха, мы не должны колебаться https://t.co/AJeERPCtvb — HAYKANUSH OGANESYAN (@hayksarsandi) October 19, 2020

В МИД России по-прежнему подходят к вопросу со стороны темы сирийских боевиков. В ведомстве отметили, что Россия в контактах с Турцией поднимает вопрос участия наемников из Сирии и Ливии в боях в Нагорном Карабахе. С реальными доказательствами по-прежнему туго — в прессе различного калибра ежедневно можно встретить сообщения о переброске новых «тысяч боевиков» чуть ли не лично Эрдоганом. Так же активно СМИ муссируют истории о побеге этих же самых тысяч обратно в Сирию, так как кто-то «обманул их ожидания» и предложил вместо охраны различных объектов за крупную сумму идти на штурм карабахских высот.

Россия в контактах с турецкой стороной поднимает вопрос участия наемников в боях в зоне карабахского конфликта - NovostiNK - Новости Армении https://t.co/oiM0zbb1OY — NovostiNK.net (@NovostiNK) October 19, 2020

Подводя итоги дня можно отметить, что армянское военно-политическое руководство фактически признало готовность решить вопрос конфликта в Нагорном Карабахе, используя формулу Казанской инициативы. Однако в обмен Ереван просит первоначально определиться со статусом республики. Наверняка такой же вариант лоббируется и «Минской тройкой». Но станет ли соглашаться на подобный расклад Азербайджан, которому пока сопутствует военных успех, а также Турция, чья риторика остается пока самой агрессивной из вовлеченных конфликт стран, вероятно узнаем уже очень скоро.

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