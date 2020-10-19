День криминалиста отметили по всей России. ФАН-ТВ 

Люди, которые способны расследовать самые неочевидные преступления, те, кто помогают следователям в раскрытии наиболее сложных и резонансных преступлений, именно они приезжают на место совершения преступления, чтобы собрать улики. Следователи-криминалисты отметили свой профессиональный праздник.

«Следователь-криминалист — это многогранный сотрудник, который в своей повседневной жизни, в рабочей деятельности оказывает практическую помощь следователям в проведении осмотра места происшествия, центральных следственных действий, кроме того криминалист помогает на осмотре места происшествия в обнаружении, фиксации, изъятии следов преступления. При проведении каких-либо сложных следственных действий следователь-криминалист принимает активное участие, оказывая практическую помощь следователю в расследовании уголовного дела», — рассказал Павел Абрамов, руководитель отдела криминалистики Северо-Западного Следственного управления на транспорте СК РФ.

Абрамов также отметил, что еще одной важнейшей задачей следователей-криминалистов является обучение молодых коллег азам криминалистики. Специалисты стараются внедрять в практику новые технико-криминалистические средства и доводят до следователей информацию о современных возможностях судебных экспертиз.

Институт прокуроров-криминалистов (впоследствии следователей-криминалистов) был образован в системе Прокуратуры СССР в 1954 году. Спустя несколько десятилетий, полномочия прокуроров-криминалистов были переданы следователям-криминалистам Следственного комитета России. В этом году службе криминалистики исполняется 66 лет.