В Раде потребовали реакции Зеленского на данные о наступлении в Донбассе

Киев, 19 октября. Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин обратился к президенту Владимиру Зеленскому с требованием отреагировать на заявление генерала ВСУ, замсекретаря СНБО Сергея Кривоноса о готовности ВСУ начать наступление в Донбассе.

Ранее в эфире украинского телевидения Кривонос заявил, что ВСУ готовы идти в наступление и захватить территории Донбасса. По его словам, военнослужащие ждут соответствующего приказа. Он добавил, что для наступления «нужно изменение тактики». Наступательные действия отрабатываются и стимулируют уставших от затяжной войны и сидения в окопах боевиков.

Комментируя заявления Кривоноса на своей странице в Facebook, Кузьмин подчеркнул, что подобные действия, совершаемые ради «демонстрации преданности», принесут Украине новые жертвы в лице граждан страны.

«Зеленский обязан отреагировать, прекратить разъезжать по всему миру с пустыми визитами и сосредоточиться на критической ситуации в государстве», — написал Кузьмин.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году после госпереворота в стране. Отдельные районы Донбасса выразили свое несогласие с политикой киевской власти и объявили о независимости, организовав Луганскую и Донецкую народные республики. В ответ Киев ввел войска. Вопросы урегулирования в Донбассе обсуждает контактная группа в Минске, а также участники «нормандского формата» (Украина, Россия, Германия, Франция).