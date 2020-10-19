На МКС сломались туалет и пылесос

Москва, 19 октября. На российском сегменте МКС произошли отказ туалета и системы получения кислорода, задымление пылесоса. Как сообщает РИА Новости, об этом следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует NASA.

«Электрон» снова отказал», — сообщил космонавт Анатолий Иванишин.

Чуть позже экипаж МКС доложил специалистам Центра управления полетами о дыме, который идет из пылесоса и неисправности туалета в модуле «Звезда».

«[В туалете] лампочка [горит] «Консервант некачественный», — передал Иванишин.

По предположению ответственного специалиста, в системе может быть пузырь.

Отметим, утром 15 октября российские космонавты сообщили, что в их части сломалась система получения кислорода «Электрон-ВМ» в модуле «Звезда». Позднее Иванишин доложил на Землю, что экипаж МКС смог отыскать утечку воздуха с помощью чайного пакетика.