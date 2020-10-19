Террористы совершили сорок обстрелов в Идлибской зоне деэскалации Сирии

Дамаск, 19 октября. Боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) было совершено сорок обстрелов в Идлибской зоне деэскалации, сообщается в брифинге Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике.

Российские специалисты продолжают работу, направленную на решение конфликта мирным путем и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении нормальной жизни. Гуманитарные акции представителями ЦПВС за последние сутки не проводились. Всего с начала конфликта ЦПВС провел 2 596 гуманитарных акций, раздав 4 434 тонны гуманитарного груза.

В Сирии продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании от октября прошлого года. В частности, состоялось уже 101-е совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Хасака от населенного пункта Шейрек до Шуарга и обратно. Также было проведено патрулирование подразделениями российской военной полиции в районе Манбиджа.

Обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, зарегистрировано не было. Однако Идлибской зоне деэскалации боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) было совершено сорок обстрелов.

«Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», — сообщается в брифинге ЦПВС.

Весной в Сирии прошли испытания российского истребителя пятого поколения Су-57. Как сообщало Минобороны РФ, самолеты предназначены для ликвидации всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет истребителя состоялся в 2010 году. Самолет превосходит конкурентов, поскольку имеет низкую заметность и высокую маневренность.

1 Организация запрещена на территории РФ.