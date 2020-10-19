Новейший Шерлок: рэп, биполярка и любовь с первого взгляда

В России состоялся предпремьерный показ сериала «Шерлок в России», главные роли в котором исполнили Максим Матвеев, Ирина Старшенбаум и Владимир Мишуков. Создатели картины уверяют, такого Шерлока зрители еще не видели: это фантазии на тему творения Конан Дойля, в которых знаменитый сыщик пытается понять русскую душу, передает корреспондент ФАН.

По сюжету, Шерлок Холмс (Матвеев) приезжает в Россию найти Джека Потрошителя, чтобы отомстить за доктора Ватсона — после схватки с Потрошителем доктор в тяжелом состоянии в лондонском госпитале. Но в России Холмс сталкивается с тем, что не может понять своей отточенной логикой загадочную русскую душу. Он считывает все, но потом оказывается, что это самое «все» — только половина от целого числа.

Новейший Шерлок Холмс страдает психическим заболеванием, влюбляется с первого взгляда, мстит, переживает и… чем-то напоминает сыщика Фандорина и киносериал «Гоголь». Тем более, что и «Шерлок в России», и «Гоголь» переосмыслены одной продюсерской компанией «Среда» (детище Александра Цекало).

Первый эпизод проекта довольно интересно «зеркалит» первую серию советского Шерлока. Если вспомнить, по сюжету герой Виталия Соломина подселяется к герою Василия Ливанова, наблюдает за ним и по ряду признаков принимает за убийцу. В фантазии 2020 года герой Максима Матвеева вынужденно подселяется к герою Мишукова — доктору российского происхождения — тоже за ним наблюдает, обыскивает его комнату и решает, что именно он и есть Джек Потрошитель. Но по закону жанра, убийца не раскрывается на первых же минутах, поэтому нам предстоит наблюдать за захватывающей историей.

Создатели отрицают любую причастность своего новейшего Шерлока с другими экранными прототипами и утверждают, что вдохновлялись только книжным героем. Креативный продюсер кинокомпании «Среда» Александра Ремизова предлагает смотреть сериал не как экранизацию Конан Дойля, а как фантазию на тему. Один из пунктов этой фантазии — карета с героями мчится под рэп. Как поясняет Ремизова, «мы хотели осовременить позапрошлый век».

Но что бы ни говорили создатели, сейчас мы смотрим «Шерлока в России» из-за любви к сэру Артуру Конан Дойлю — новейшая версия сыщика вызывает смешанные чувства, но цепляет и заинтересовывает. А также вызывает вопросы: что же еще сделают с Шерлоком Холмсом? Особенно учитывая предыдущий опыт переосмысления героя: одноименный фильм-наур Гая Ричи, сериал «Элементарно» (где Ватсон — женщина, которую играет Люси Лью), полнометражная история «Энола Холмс» (где Шерлок — это девушка-подросток) и нашумевший сериал с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли.

Но что если бы проект назывался не «Шерлок в России», а, скажем, «Сыщик Браун в России»? Понравился ли бы нам герой N без привязки к известному имени?