Жителей европейской части России ждет потепление

Москва, 19 октября. В конце недели в центральные регионы европейской части России вернется теплая погода, правда, ненадолго, сообщает центр «Фобос».

По данным синоптиков, к концу недели центральные регионы средней полосы европейской части России попадут под действие теплого североатлантического циклона. Благодаря этому столбики термометров покажут на 5-7 градусов выше среднестатистических значений для этого времени.

«Потепление будет сопровождаться преимущественно облачной погодой, местами пройдут небольшие дожди», — уточнили в «Фобосе».

В пятницу в большинстве регионов ЦФО воздух прогреется до плюс 9-12 градусов, в регионах Черноземья и Среднего Поволжья до плюс 13-16 градусов.

К началу следующих выходных теплая волна воздуха дойдет и до границ Предуралья, благодаря чему на юге Башкирии и в Оренбуржье в субботу и воскресенье потеплеет до плюс 10-13 градусов.

При этом синоптики добавили, что потепление не будет долгим, уже спустя день-два вновь похолодает.